Лукашенко после посещения коровника на Могилевщине: это — Освенцим!

/ Экономика
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Александр Лукашенко был предельно возмущен состоянием дел на ООО «Купаловское». Глава государства сделал жесткие заявления.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

«Телята тонут в навозе, их рвут собаки, невозможно смотреть, как мучаются животные!»

Посещая молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов» (агрохолдинг «Купаловское»), он отметил, что настало время принимать новые решения.

«Мы без тех 20-25% слабых хозяйств, которые у нас еще есть, вообще можем обойтись в плане производства продукции. Но там же живут наши люди, там же есть почва, земля, которую надо обрабатывать. Поэтому мы не бросаем эти хозяйства, деревни и людей, а поднимаем их», — приводит слова президента его пресс-служба.

После того, как он посмотрел, что происходит в коровниках, Лукашенко жестко обрушился на подчиненных: «Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю».
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Тэги: сельское хозяйство коровник Персона: Александр Лукашенко Город: Шклов

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