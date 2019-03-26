На взятке с поличным поймали топ-менеджера «Белпочты»

Брестские правоохранители сообщили о задержании одного из топ-менеджеров государственного предприятия «Белпочты» - главного инженера Брестского филиала.

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Задержание произошло в служебном кабинете руководителя 46-летнего мужчины. Цена вопроса – 200 (!) белорусских рублей.

Следствие, как утверждает, установило еще несколько «эпизодов его противоправной деятельности».

Как отмечается, суммы взяток варьируются от 1 тыс. до 10 тыс. рублей.

Согласно ч. 2 ст. 430 УК ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.