Гомельчанин брызнул из баллончика в лицо женщине, которая подрезала его на дороге

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Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении 53-летнего жителя Гомеля, который распылил в лицо местной жительницы перцовый баллончик.

Как было установлено в ходе разбирательства, 29-летняя гомельчанка ехала на своем авто по улице Лепешинского и при перестроении создала помеху другому автомобилю.

Водитель, которого подрезала женщина, обогнал обидчицу и вынудил ее остановиться. А когда гомельчанка опустила стекло в окне водительской двери, брызнул ей в лицо из баллончика. После чего сел в свою машину и уехал.

Женщина обратилась в милицию. Хулигана быстро нашли, установив автомобиль и его владельца по записям камер видеонаблюдения, сообщает группа информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
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Тэги: хулиганство перцовый газ Город: Гомель

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