Гомельчанин брызнул из баллончика в лицо женщине, которая подрезала его на дороге

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении 53-летнего жителя Гомеля, который распылил в лицо местной жительницы перцовый баллончик.

Как было установлено в ходе разбирательства, 29-летняя гомельчанка ехала на своем авто по улице Лепешинского и при перестроении создала помеху другому автомобилю.

Водитель, которого подрезала женщина, обогнал обидчицу и вынудил ее остановиться. А когда гомельчанка опустила стекло в окне водительской двери, брызнул ей в лицо из баллончика. После чего сел в свою машину и уехал.