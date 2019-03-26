На среду объявлено штормовое предупреждение

В среду, 27 марта, ночью погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Польши, а в дневные часы – в основном область повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачно с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем по юго-востоку страны выпадет мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, утром и днем с переходом на северный умеренный до порывистого, ночью по западу сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +1..+7°С.

Атмосферное давление будет интенсивно расти

В связи с неблагоприятным погодным явлением на среду ночью по западу республики ожидается усиление северо-западного, северного ветра порывами до 15-20 м/с.