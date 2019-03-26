Главой правления «Паритетбанка» стал Игорь Катибников

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Председателем правления «Паритетбанка» с 26 марта 2019 года назначен Игорь Катибников. Решение об этом принято на заседании наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк», сообщает банк.

Фото с сайта InfoBank.by

Прежний председатель правления Сергей Белов вошел в состав наблюдательного совета банка в качестве заместителя председателя совета.

Решением годового общего собрания акционеров в состав наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк» включены также начальник главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Госкомимущества Светлана Дегтеренко, начальник управления аналитической работы, развития отрасли и информатизации Госкомимущества Виталий Тульвинский, управляющий партнер адвокатского бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры» Константин Михель и три независимых директора.

Игорь Катибников в банковской системе Беларуси трудится с 1991 года. В 2001-2003 годах работал в представительстве ООО «Финком-инвестиции и управление», в 1994-2001 годах — в АКБ «МинскКомплексБанк».

В 2003-2013 годах являлся председателем правления ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК». Затем до сентября 2017 года был председателем правления «Альфа-Банка» (Беларусь).

ОАО «Паритетбанк» основано 15 мая 1991 года (до 2004 года называлось ОАО «Банк «Поиск»). С 1999 по 2014 год основным акционером банка являлся Национальный банк, который продал Управлению делами президента контрольный пакет акций. Впоследствии управление стало владеть 99,83% акций «Паритетбанка».

В настоящее время основным акционером является Республика Беларусь в лице Госкомимущества (99,83%), остальными 0,17% акций владеют более чем 2.400 частных и юридических лиц.
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Тэги: банки Паритетбанк Персона: Игорь Катибников Светлана Дегтеренко Виталий Тульвинский

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