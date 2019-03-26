В Минске судят Дмитрия Дашкевича

В суде Центрального района Минска начался процесс по делу активиста оппозиции, которого задержали на приуроченному ко Дню Воли концерту 24 марта.

Как пояснил собравшимся обвиняемый перед началом суда, его будут судить за призыв прийти 25 марта в урочище Куропаты, который он озвучил 24 марта, выступая на митинге по случаю Дня Воли в столичном Киевском сквере.

Поддержать Дашкевича в суд пришли его жена, около двух десятков активистов оппозиции, а также известные блогеры Антон Мотолько и Эдуард Пальчис.

Судья Иван Костян начал вести процесс по-белорусски. Дашкевича защищает адвокат Вадим Мушинский.

Дмитрий Дашкевич был задержан 24 марта после своего резкого выступления в адрес властей на разрешенном властями митинге-концерте по случаю Дня Воли в Киевском сквере. Все это время активиста содержали в ИВС Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.