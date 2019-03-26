В Минске начал ходить первый электробус нового поколения

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ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» предоставила столице первый электробус нового поколения модели Е321.

Источник: bkm.by

До конца мая в город отгрузят еще 31 единицу такой техники, сообщили в пресс-службе предприятия. Минск станет первым городом, в котором электробус модели Е321 выйдет на пассажирские маршруты.

Столице также переданы 20 электробусов модели Е433. Еще восемь таких машин город получит до конца марта.

Новый электробус заряжается за 5-8 минут, чего хватает на 30 км дороги.
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Тэги: Белкоммунмаш электробус Город: Минск

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