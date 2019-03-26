Дашкевича наказали штрафом в 45 базовых

Активиста оппозиции Дмитрия Дашкевича признали виновным в призывах к проведению несанкционированного массового мероприятия в урочище Куропаты.

Адвокат Вадим Мушинский просил оправдать своего подзащитного. Он считает, что привлечь Дашкевича к ответственности за призыв посетить мемориальное место — это все равно что наказать человека за приглашение сходить в театр. Тем не менее судья Костян приговорил его к штрафу в размере 45 базовых величин (1103 рубля).

Дмитрий Дашкевич был задержан 24 марта после резкого выступления в адрес властей на митинге-концерте ко Дню Воли в Киевском сквере. Все это время активиста содержали в ИВС Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.