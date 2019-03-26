В Беларуси выпустили гигантскую бетономешалку

В Беларуси представили самый большой в стране бетоносмеситель для строительных проектов. Компания «Аксиом-групп» показала свои новинки на выставке BUDEXPO-2019, которая проходит в Минске с 26 по 29 марта.

В Минске представили две модели спецмашин — на 10 и 11 кубометров бетонной смеси. 11-кубовые бетоносмесители, как ожидается, примут участие в строительстве комплекса «Минск Мир».

В бетоносмесителе используется навесное оборудование Tigarbo на шасси МАЗ-6516С9 с колесной формулой 8x4 и 420-сильным двигателем ЯМЗ-653.10 класса Евро-5, выпускаемым по лицензии Renault.

Модели отличаются массой и объемом барабанов. Так, спецмашина АБС-10ДА выдает 10 кубометров готовой смеси и перевозит 24,85 тонны вязкого бетона, а максимальный вес авто составляет 41,8 тонны. Модель АБС-11ДА вмещает 26,2 тонны смеси, а объем барабана рассчитан на рекордные 11 кубов. Полная масса самой большой бетономешалки достигает 44 тонн.

Бетономешалка ориентирована не только на белорусский рынок. Ее будут продавать в России, Украине, Казахстане и других странах СНГ. Не исключено, что машины появятся и в странах Восточной Европы, в том числе в Литве и Польше.

«Сборка бетоносмесителей на шасси МАЗ ведется с 2007 года, и сейчас настал знаменательный момент: мы создали самую крупную машину из всех, которые когда-либо выпускались в стране. Она должна обеспечить растущий спрос со стороны крупных девелоперов, в том числе таких известных проектов, как “Минск-Мир”», — убеждены в «Аксиом-групп».