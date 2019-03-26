Минские фонтаны включат 26 апреля

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Работа по их подготовке выполнена уже наполовину.

Об этом сообщил начальник участка эксплуатации городских фонтанов управления «Центр» УП «Минскзеленстрой» Василий Бахар, передает агентство «Минск-Новости».

«Проводим очистку чаш от листвы и мусора, устанавливаем насосное оборудование, электронные реле времени, которые снимали на зиму при консервации. Перед наполнением водой предстоит дополнительная мойка чаш, а также установка форсунок», — уточнил чиновник.

Старт сезону будет дан в торжественной обстановке.
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Тэги: фонтаны отдых в Минске Персона: Василий Бахар Город: Минск

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