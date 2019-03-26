Минские фонтаны включат 26 апреля
Работа по их подготовке выполнена уже наполовину.
Об этом сообщил начальник участка эксплуатации городских фонтанов управления «Центр» УП «Минскзеленстрой» Василий Бахар, передает агентство
«Проводим очистку чаш от листвы и мусора, устанавливаем насосное оборудование, электронные реле времени, которые снимали на зиму при консервации. Перед наполнением водой предстоит дополнительная мойка чаш, а также установка форсунок», — уточнил чиновник.
Старт сезону будет дан в торжественной обстановке.