Минские фонтаны включат 26 апреля

Работа по их подготовке выполнена уже наполовину.

Об этом сообщил начальник участка эксплуатации городских фонтанов управления «Центр» УП «Минскзеленстрой» Василий Бахар, передает агентство «Минск-Новости» .

«Проводим очистку чаш от листвы и мусора, устанавливаем насосное оборудование, электронные реле времени, которые снимали на зиму при консервации. Перед наполнением водой предстоит дополнительная мойка чаш, а также установка форсунок», — уточнил чиновник.

Старт сезону будет дан в торжественной обстановке.