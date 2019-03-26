Боевики ИГИЛ убили семерых сирийцев

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Исламисты напали на КПП в городе Манбидж и убили поддерживаемых США повстанцев.

Боевики атаковали блокпост спустя несколько дней после того, как США объявили о полном разгроме халифата, передает Al Arabiya.

В сообщении военного совета Манбиджа, связанного с Сирийскими демократическими силами, отмечается, что около полуночи по местному времени боевики открыли огонь по КПП на въезде в город.

Представитель военного совета Манбиджа Шерфан Дарвиш сказал, что спящие ячейки ИГИЛ таким образом мстят за победу над ИГИЛ в Сирии.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что атака в Манбидже стала самой смертоносной после нападения 16 января, когда были убиты 19 человек, включая четырех военнослужащих США.
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Тэги: США-Сирия ИГИЛ исламисты

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