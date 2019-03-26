В Киеве прошла акция солидарности с задержанными на Дне Воли в Минске

Ян АВСЕЮШКИН / / Политика
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У посольства Беларуси прошла акция солидарности с задержанными в Минске на мероприятиях, посвященных Дню Воли. Организаторами выступили Белорусский центр в Украине «Сябры» и движение солидарности «Разам».

Как сообщили представители организаторов, на акцию пришло около 15 человек. Они держали транспарант «Свабоду палітвязням». Собравшиеся потребовали отпустить задержанных 25 марта, а также освободить политзаключенных.

В ходе акций 24 и 25 марта правоохранители задержали в Минске более 15 человек, большинство из них вскоре были отпущены. В ИВС все еще находятся Наталья Горячко-Басалыга, задержанная 24 марта на входе в Киевский сквер Минска, где проходил санкционированный властями митинг-концерт, и Алена Толстая, которая вечером 25 марта приковала себя цепью к столбу на Октябрьской площади. По информации правозащитников, в знак протеста Толстая объявила голодовку в изоляторе.

24 марта в Киеве прошла акция солидарности с белорусским народом, приуроченная к 101-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. На центральную площадь города вышло несколько десятков человек.

Сюжет: #БНР101
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Тэги: Беларусь-Украина движение Разам День Воли-2019 Город: Киев

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