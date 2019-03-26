Защитника Куропат Урбановича оштрафовали на 50 базовых величин

Дмитрий ВЛАСОВ / / Политика
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Такое решение принял суд Минского района в лице Виктора Шевцова.

Активиста судили по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Урбановича и еще одного активиста, Валерия Рябцева, задержали вечером 25 марта возле ресторана «Поедем поедим» в Куропатах. «Директор ресторана вызвала на них милицию: якобы они нарушали общественный порядок. Приехал наряд и забрал их», — сказала правозащитница Анна Шапутько.

По ее словам, сотрудники милиции пообещали, что с задержанных возьмут объяснения и отпустят, но освободили только Рябцева.

Этот же суд 26 февраля оштрафовал Урбановича на 40 базовых величин (1020 рублей).

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Куропаты Поедем поедим белорусская оппозиция Персона: Виктор Шевцов Денис Урбанович

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