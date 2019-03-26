Почти два миллиона человек пострадали от циклона Идай

Число пострадавших от тропического циклона в Африке выросло до 1,85 млн человек. Масштабы нанесенного циклоном ущерба продолжают подсчитывать.

Наводнения в Мозамбике унесли жизни 446 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави — 56, сообщает Daily Sabah .

Циклон Идай на прошлой неделе обрушился на портовый город Мозамбика со скоростью ветра до 170 км в час, а затем переместился вглубь материка в Зимбабве и Малави. Так, 90% города Бейра с населением более 500 тысяч человек и его окрестностей были повреждены или разрушены.