Почти два миллиона человек пострадали от циклона Идай

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Число пострадавших от тропического циклона в Африке выросло до 1,85 млн человек. Масштабы нанесенного циклоном ущерба продолжают подсчитывать.

Наводнения в Мозамбике унесли жизни 446 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави — 56, сообщает Daily Sabah.

Циклон Идай на прошлой неделе обрушился на портовый город Мозамбика со скоростью ветра до 170 км в час, а затем переместился вглубь материка в Зимбабве и Малави. Так, 90% города Бейра с населением более 500 тысяч человек и его окрестностей были повреждены или разрушены.
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Тэги: циклон Идай циклон Африка непогода Мозамбик

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