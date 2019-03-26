Huawei представила в Париже свой лучший смартфон P30 Pro

Устройства P30 и P30 Pro стали новыми флагманскими камерофонами компании благодаря инновационному спектральному сенсору HUAWEI, объективам с суперзумом, новой TOF-камере (Time of Flight) и технологиям стабилизации изображения OIS и AIS.

«Новые смартфоны олицетворяют собой настоящий прорыв в области мобильной фотографии, который стал результатом долгого процесса совершенствования технологий мобильных камер. Такие инновации, как спектральный сенсор и объективы с суперзумом позволили нам серьезно продвинуться не только в фотографии, но и в записи видео. Серия P30 устанавливает свои правила для нескольких новых поколений смартфонов», — считает Ричард Ю, президент HUAWEI Consumer BG.

HUAWEI P30 Pro достиг рекордно высокого рейтинга DxOMark — 112 баллов. Он оснащен новой системой Leica с четырьмя камерами, включая 40 МП основную камеру со спектральным сенсором HUAWEI, 20 МП ультраширокоугольный объектив, 8 МП телефото-объектив, а также TOF камеру. Новые смартфоны оснащены 32 МП фронтальной камерой для селфи съемки.

Серия обладает высокой производительностью и энергоэффективностью благодаря применению процессора HUAWEI Kirin 980. Он поддерживает быстрое распознавание изображений благодаря двойному нейромодулю.

Официальный предзаказ в Беларуси стартует с 27 марта. Первым покупателям, оформившим покупку Huawei P30 (1699 рублей) или Huawei P30 Pro (2399 рублей) с 27 марта по 12 апреля, Huawei подарит часы Huawei Watch GT.