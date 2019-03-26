Путин позвонил Лукашенко обсудить двусторонние отношения

Президенты Беларуси и России обсудили вопросы двусторонних межгосударственных отношений, а также некоторые темы международной повестки дня в ходе телефонного разговора 26 марта.

Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры двух стран рассмотрели «актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», «затронута также тематика интеграционных процессов в формате Евразийского экономического союза».

«Лидеры Беларуси и России также проговорили график предстоящих контактов — в Нур-Султане и Пекине в рамках международных форумов», — отмечается в релизе пресс-службы Лукашенко.

В первой половине марта произошло очередное обострение отношений между Минском и Москвой. 1 марта Лукашенко во время «Большого разговора с президентом» критически высказался в адрес России, в том числе по вопросам союзного строительства. 14 марта это прокомментировал посол РФ в Минске Михаил Бабич. Белорусский МИД ответил на его слова резкой критикой.