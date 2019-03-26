Более 20 инновационных производств запустят к концу года

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Итоги госпрограммы сегодня обсудили в правительстве.

Об этом рассказали в эфире программы «Наши новости» на ОНТ.

Инновационное производство в Беларуси поддерживается на государственном уровне. Создан специальный фонд для финансирования таких проектов. Благодаря инновациям выпускается наиболее востребованная продукция, она и окупается быстрее: например, микросхемы и интеллектуальные системы, способные к самообучению, которые используются в сфере безопасности.

«Это электротранспорт, робототехника, приборостроение, биотехнологии, нанотехнологии, новые материалы, информационно-коммуникационные технологии. Мы впервые вышли на выполнение всех показателей. Мы за прошлый год ввели в эксплуатацию 20 проектов (это новые заводы). 10 проектов вышли на проектную мощность», — сказал Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.
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Тэги: инновации Белорусское правительство Персона: Александр Шумилин

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