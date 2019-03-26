Кандидат в президенты Украины призвал не отправлять больных в Беларусь

Баллотирующийся в президенты Украины бывший соратник Януковича призывает реформировать здравоохранение и больше не отправлять больных на пересадку костного мозга в Беларусь.

«Врачи задают вопрос: почему в Беларуси можно проводить пересадку костного мозга ребенку, а в Украине нет, хотя мы, говорят, готовы к этому, завтра дайте нам оборудование, мы это будем делать. Приходишь, смотришь на них и думаешь: ну надо им просто помочь», — заявил Бойко в эфире телеканала «112 Украина» после посещения одной из харьковских детских больниц.

«Вот сейчас мать сидит, заходим в палату, маленький ребенок болеет, она говорит: надо отправлять в Беларусь. А тебе говорят: вот скажи, зачем нам в Беларусь отправлять? Что такого выдумала Беларусь, что не можем мы? И почему в Беларуси можно, а у нас нет?» — сказал кандидат.

По его словам, исправить ситуацию должна реформа украинского здравоохранения, которую он намерен провести в случае избрания президентом. «И я сделаю это в первую очередь», — подчеркнул он.

18 октября 2018 года в Минске на международной научно-практической конференции, приуроченной к 25-летию службы трансплантации костного мозга в Беларуси, главный гематолог Минздрава, глава Республиканского центра гематологии и пересадки костного мозга Анатолий Усс сообщил, что ежегодно в стране в двух отделениях гематологии и пересадки костного мозга проводится 230-250 трансплантаций костного мозга и стволовых клеток крови. В Украине, по его словам, такие операции не выполняются вообще. С 1993 года в Беларуси сделано уже около 1,8 тыс. таких трансплантаций. Половину пациентов составляют дети.

Экспорт медицинских услуг по трансплантации костного мозга за 2017 год составил около 2 млн долларов. Как отметил Усс, эта сумма — треть всех финансов, которые зарабатывает Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, а в системе здравоохранения столицы доля заработка центра гематологии и пересадки костного мозга составляет более 50%. Больше названной суммы пока заработать не получается, поскольку на количество операций иностранным гражданам установлен лимит, сообщил главный гематолог Минздрава. Иностранцы составляют не более 10-15% общего количества пациентов — 23-25 тыс. человек в год. «Делается это для того, чтобы не ограничивать помощь белорусским пациентам, — пояснил Усс. — У нас конкретное число коек, и принять больше иностранных пациентов невозможно физически без ущерба для наших граждан».