Кандидат в президенты Украины призвал не отправлять больных в Беларусь

Дмитрий ВЛАСОВ / / Политика
Просмотров: 43

Баллотирующийся в президенты Украины бывший соратник Януковича призывает реформировать здравоохранение и больше не отправлять больных на пересадку костного мозга в Беларусь.

«Врачи задают вопрос: почему в Беларуси можно проводить пересадку костного мозга ребенку, а в Украине нет, хотя мы, говорят, готовы к этому, завтра дайте нам оборудование, мы это будем делать. Приходишь, смотришь на них и думаешь: ну надо им просто помочь», — заявил Бойко в эфире телеканала «112 Украина» после посещения одной из харьковских детских больниц.

«Вот сейчас мать сидит, заходим в палату, маленький ребенок болеет, она говорит: надо отправлять в Беларусь. А тебе говорят: вот скажи, зачем нам в Беларусь отправлять? Что такого выдумала Беларусь, что не можем мы? И почему в Беларуси можно, а у нас нет?» — сказал кандидат.

По его словам, исправить ситуацию должна реформа украинского здравоохранения, которую он намерен провести в случае избрания президентом. «И я сделаю это в первую очередь», — подчеркнул он.

18 октября 2018 года в Минске на международной научно-практической конференции, приуроченной к 25-летию службы трансплантации костного мозга в Беларуси, главный гематолог Минздрава, глава Республиканского центра гематологии и пересадки костного мозга Анатолий Усс сообщил, что ежегодно в стране в двух отделениях гематологии и пересадки костного мозга проводится 230-250 трансплантаций костного мозга и стволовых клеток крови. В Украине, по его словам, такие операции не выполняются вообще. С 1993 года в Беларуси сделано уже около 1,8 тыс. таких трансплантаций. Половину пациентов составляют дети.

Экспорт медицинских услуг по трансплантации костного мозга за 2017 год составил около 2 млн долларов. Как отметил Усс, эта сумма — треть всех финансов, которые зарабатывает Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, а в системе здравоохранения столицы доля заработка центра гематологии и пересадки костного мозга составляет более 50%. Больше названной суммы пока заработать не получается, поскольку на количество операций иностранным гражданам установлен лимит, сообщил главный гематолог Минздрава. Иностранцы составляют не более 10-15% общего количества пациентов — 23-25 тыс. человек в год. «Делается это для того, чтобы не ограничивать помощь белорусским пациентам, — пояснил Усс. — У нас конкретное число коек, и принять больше иностранных пациентов невозможно физически без ущерба для наших граждан».

60-летний Юрий Бойко в 2012-2014 годах был вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Является основателем «Оппозиционной платформы — За жизнь». 22 марта его принял в Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта. Согласно опросам общественного мнения Бойко занимает четвертое место после шоумена Владимира Зеленского, действующего главы государства Петра Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в Украине Беларусь-Украина Персона: Юрий Бойко Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

Крупному бизнесмену из Беларуси дали купить украинский трубопровод

Крупному бизнесмену из Беларуси дали купить украинский трубопровод

«Чтобы мир получал об Украине правду». Канал UA TV начал вещание в Беларуси

«Чтобы мир получал об Украине правду». Канал UA TV начал вещание в Беларуси

Кандидат в президенты хочет вернуть белорусские земли Украине

Кандидат в президенты хочет вернуть белорусские земли Украине