Фотофакт. Леонид Якубович посетил брестский музей паровозов

Российский телеведущий провел день в Бресте, куда приехал на съемки для передачи «Первого канала».

Фото: VR.by

Россиян заинтересовал Музей железнодорожной техники, сообщает «Вечерний Брест» . Съемочная группа начала репортаж с воздуха — над паровозами и вагонами несколько минут кружил вертолет. Получасовая программа «Живая жизнь» выйдет в одном из субботних эфиров «Первого канала».

«В передаче я буду рассказывать о людях, которых я встречал в жизни, — уточнил Леонид Аркадьевич, — о тех, у кого есть какие-то замечательные впечатления, горят глаза. О тех, кто еще не устал от жизни. Побывав здесь один раз, я понял, что не рассказать телезрителям про Музей железнодорожной техники в Бресте нельзя. Поэтому я прилетел сюда и привез с собой группу канала».

«Живая жизнь» — это новый проект, где ведущие популярных передач рассказывают о своих увлечениях, о том, что им кажется удивительным и любопытным.