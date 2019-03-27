Гомельскую студентку изнасиловали рядом с домом

Жительница Речицы, студентка одного из гомельских колледжей, возвращалась домой в съемную квартиру на проспекте Космонавтов, но возле подъезда почувствовала сильный удар по голове, от которого потеряла сознание.









По сообщению УВД Гомельского облисполкома, злоумышленник оттащил беспомощную девушку к ближайшему озеру, где изнасиловал ее.

Очнувшись, она позвонила в милицию. Сбивчивый голос и истерика свидетельствовали, что пострадавшая находится близко к шоковому состоянию.

Оперативники уголовного розыска в тот же день задержали 33-летнего жителя Буда-Кошелевского района. Ранее он уже был судим за изнасилование и кражи. Преступник находился в гостях у своего друга, который проживал в частном секторе областного центра.

Задержанному грозит лишение свободы от пяти до тринадцати лет.