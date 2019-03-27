Жителя Лиды ударили ножом на спортивной площадке

Молодой человек 2001 года рождения беспричинно ударил ножом в бедро незнакомого парня.

По информации УВД Гродненского облисполкома, на площадке отдыхало несколько компаний. Потерпевший решил познакомиться со своим обидчиком, тот назвалсяя «Русиком», потом «Валерой», а затем достал из кармана нож и, ничего не говоря, нанес им удар.

Пострадавший сказал медикам, что напоролся на штырь, когда перелезал через забор. Из медучреждения сообщение о возможном криминальном характере полученной травмы поступило в милицию, где, в итоге, установили, что на самом деле произошло.

На хулигана завели уголовное дело.