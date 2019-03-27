Нацбанк пообещал снизить инфляцию до 4% после 2020 года

Об этом сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, выступая на встрече с депутатами Палаты представителей.

Он обратил внимание, что развитые страны закладывают инфляцию на уровне 1-3%, а развивающиеся — на уровне 4-5%.

«До 2020 года в Беларуси предусматривается обеспечение инфляции на уровне 5%. В дальнейшем инфляция может снизиться до 4%. Такой ориентир по инфляции закладывают сегодня Россия, Армения, то есть наши партнеры в евразийском пространстве», — сообщил Калечиц.

Вместе с тем он констатировал, что в последние годы в Беларуси административные цены росли быстрее, чем нерегулируемые.

«Ответственные ведомства порой принимают решение о повышении цен на некоторые позиции на 20-30%, и такие решения утверждаются», — констатировал Калечиц.

В этой связи он подчеркнул, что для обеспечения низкой инфляции необходима тесная координация всех госорганов.

«Удержать инфляцию на уровне 4-5% в разы сложнее, чем снизить ее с двузначных цифр. Поэтому как никогда важны согласованные действия госорганов для обеспечения низкой инфляции», — подчеркнул Калечиц.

В январе-феврале инфляция в Беларуси составила 2,2%. Нацбанк прогнозирует, что по итогам года рост потребительских цен составит не более 5%.