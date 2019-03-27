Белорусский разработчик приложений подал в суд на dev.by
Компания Wowmaking подала исковое заявление о защите деловой репутации. Компания требует у dev.by удалить статью с упоминанием продуктов компании и опубликовать опровержение. Редакция делать этого не планирует.
Поводом для разбирательства стал
Автор иска считает, что при чтении статьи «создается впечатление, что ООО „Ваумэйкинг“, как разработчик мобильных приложений, действует недобросовестно, вводит потребителей в заблуждение, осуществляет махинации с пользовательским интерфейсом, незаконно списывает деньги у пользователей, что не соответствует действительности и порочит деловую репутацию».
Журналисты рассказали и про приложение ChatUP — Text & emoji to video от Wowmaking. Подписка на тот момент стоила почти девять долларов в неделю и около 470 долларов в год. В тексте были негативные отзывы пользователей, которые по невнимательности потеряли деньги.
Первое судебное заседание состоится 28 марта в экономическом суде Минска.