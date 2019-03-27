Белорусский разработчик приложений подал в суд на dev.by

Компания Wowmaking подала исковое заявление о защите деловой репутации. Компания требует у dev.by удалить статью с упоминанием продуктов компании и опубликовать опровержение. Редакция делать этого не планирует.

Поводом для разбирательства стал материал от 16 ноября 2018 года, который посвящен приложениям в App Store, которые вводят пользователей в заблуждение, сообщает dev.by .

Автор иска считает, что при чтении статьи «создается впечатление, что ООО „Ваумэйкинг“, как разработчик мобильных приложений, действует недобросовестно, вводит потребителей в заблуждение, осуществляет махинации с пользовательским интерфейсом, незаконно списывает деньги у пользователей, что не соответствует действительности и порочит деловую репутацию».

Журналисты рассказали и про приложение ChatUP — Text & emoji to video от Wowmaking. Подписка на тот момент стоила почти девять долларов в неделю и около 470 долларов в год. В тексте были негативные отзывы пользователей, которые по невнимательности потеряли деньги.

Первое судебное заседание состоится 28 марта в экономическом суде Минска.