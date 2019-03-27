Видеофакт. Митингующие в Ингушетии избили силовиков

На митинг в Магасе вышли 40 тысяч человек.

/ Общество
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В столице Ингушетии Магасе во время митинга против изменения закона о референдуме произошли массовые столкновения протестующих с Росгвардией.

Противостояние вспыхнуло из-за попытки силовиков очистить главную площадь города от активистов. Протестующие использовали палки, стулья и другие предметы, попадавшиеся им под руки.

Митинг, в котором приняли участие около 40 тысяч местных жителей, был согласован в Магасе на 26 марта, однако многие протестующие отказались расходиться, и остались на ночь.

Указанные изменения в региональный закон местные власти решили внести после того, как глава правозащитной организации Машр Магомед Муцольгов инициировал референдум против соглашения о передаче земель Ингушетии Чечне.
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Тэги: Ингушетия Росгвардия российская оппозиция Город: Магас

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