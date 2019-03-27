Рекомендательная сеть Vivino назвала 30 лучших вин мира

/ Общество
Просмотров: 362

Крупнейшая в мире винная рекомендательная сеть Vivino назвала лучшие вина 2019 года на ежегодной церемонии награждения Wine Style Award.

Wine Style Awardединственная публичная отраслевая награда, которая определяет тенденции виноделия. Ее основатели, создатели самого популярного винного рекомендательного приложения Vivino, определили лучшие 30 вин из 1640 наименований, относящихся к 164 разным стилям на основании 40 млн отзывов и 120 млн оценок, сообщает forbes.com.

По результатам награды этого года можно сделать вывод, что снижается популярность Шардоне, наблюдается повышенный интерес к натуральным винам, португальским белым винам, малоизвестным Пино Нуар из Патагонии и Тасмании.

  • 1. Scarecrow Napa Valley Cabernet Sauvignon 2015 (695 долларов);
  • 2. Domaine de La Romanée-Conti Burgundy Côte de Nuits Red 2000 (4500);
  • 3. Soldera Tuscan Red 2006 (475);
  • 4. Château d'Yquem Bordeaux Sauternes 2001 (800);
  • 5. Taylor's Portuguese Port 1968 (250);
  • 6. Domaine de La Romanée-Conti Burgundy Côte de Nuits Red 2011 (2999);
  • 7. Viñedo Chadwick Chilean Cabernet Sauvignon 2014 (N/A);
  • 8. Masseto Tuscan Red 2005 (699);
  • 9. Cartuxa Portuguese Alentejo Red 2005 (N/A);
  • 10. Pétrus Bordeaux 2005 (3200).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Wine Style Award Vivino вина вино

Другие материалы на эту тему:

Тест. Угадайте, вино или литературное произведение

Тест. Угадайте, вино или литературное произведение

Кто придумывает названия для белорусских плодовых вин

Кто придумывает названия для белорусских плодовых вин

«Какой здесь процент алкоголя?» Немецкий сомелье оценил вино от Академии наук

«Какой здесь процент алкоголя?» Немецкий сомелье оценил вино от Академии наук

Академия наук выпустила собственное «хорошее дешевое вино»

Академия наук выпустила собственное «хорошее дешевое вино»