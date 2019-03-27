Рекомендательная сеть Vivino назвала 30 лучших вин мира

Крупнейшая в мире винная рекомендательная сеть Vivino назвала лучшие вина 2019 года на ежегодной церемонии награждения Wine Style Award.

Wine Style Award — единственная публичная отраслевая награда, которая определяет тенденции виноделия. Ее основатели, создатели самого популярного винного рекомендательного приложения Vivino, определили лучшие 30 вин из 1640 наименований, относящихся к 164 разным стилям на основании 40 млн отзывов и 120 млн оценок, сообщает forbes.com .

По результатам награды этого года можно сделать вывод, что снижается популярность Шардоне, наблюдается повышенный интерес к натуральным винам, португальским белым винам, малоизвестным Пино Нуар из Патагонии и Тасмании.

1. Scarecrow Napa Valley Cabernet Sauvignon 2015 (695 долларов);

2. Domaine de La Romanée-Conti Burgundy Côte de Nuits Red 2000 (4500);

3. Soldera Tuscan Red 2006 (475);

4. Château d'Yquem Bordeaux Sauternes 2001 (800);

5. Taylor's Portuguese Port 1968 (250);

6. Domaine de La Romanée-Conti Burgundy Côte de Nuits Red 2011 (2999);

7. Viñedo Chadwick Chilean Cabernet Sauvignon 2014 (N/A);

8. Masseto Tuscan Red 2005 (699);

9. Cartuxa Portuguese Alentejo Red 2005 (N/A);