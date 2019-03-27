Главой федерации футбола избрали депутата Базанова

Владимир Базанов избран председателем Белорусской федерации футбола на безальтернативной основе. Из 83 делегатов против проголосовал один человек, еще два воздержались.

Конкурент 61-летнего Базанова — генеральный секретарь БФФ Юрий Вергейчик — 12 марта заявил самоотвод. Ожидается, что он войдет в новое руководство федерации. Ранее отказался баллотироваться известный футбольный журналист Николай Ходасевич.

Базанов — депутат Палаты представителей Национального собрания от Брестского-Пограничного округа № 4, заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности. Родился в Вологодской области (Россия). Окончил Коломенское высшее военное артиллерийское училище по специальности «Командная тактическая артиллерия», Военную артиллерийскую академию имени Калинина по специальности «Командно-штабная оперативно-тактическая ракетных войск и артиллерии».

Имеет звание полковника. Является председателем Брестской областной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», членом совета и президиума областной общественной организации «Белая Русь».