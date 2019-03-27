Самая крупная в истории Беларуси партия экстази задержана на границе

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130 кг гашиша и 10 кг таблеток экстази задержаны при попытке ввоза в Беларусь.

 

 

25 марта в пункте пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией сотрудники таможни досматривали грузовой автомобиль «Вольво», который по документам перевозил лекарственные препараты из Литвы в Россию. Автомобилем управлял 52-летний гражданин Литвы.

В нижней части прицепа был обнаружен тайник, в котором находилось 140 свертков с гашишем и 4 свертка с экстази. Всего было извлечено 130 кг гашиша и порядка 20 тысяч таблеток экстази, завесивших на 10 кг — это самая крупная в истории страны задержанная партия экстази.

 

 

Возбуждено уголовное дело по статье 328-1 УК — незаконное перемещение через государственную границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов. Водитель задержан, сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: экстази наркотики

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