Самая крупная в истории Беларуси партия экстази задержана на границе

130 кг гашиша и 10 кг таблеток экстази задержаны при попытке ввоза в Беларусь.

25 марта в пункте пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией сотрудники таможни досматривали грузовой автомобиль «Вольво», который по документам перевозил лекарственные препараты из Литвы в Россию. Автомобилем управлял 52-летний гражданин Литвы.

В нижней части прицепа был обнаружен тайник, в котором находилось 140 свертков с гашишем и 4 свертка с экстази. Всего было извлечено 130 кг гашиша и порядка 20 тысяч таблеток экстази, завесивших на 10 кг — это самая крупная в истории страны задержанная партия экстази.