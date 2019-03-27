В Бешенковичском районе у фуры на ходу лопнуло колесо: погиб водитель встречной машины

ДТП со смертельным исходом случилось утром 27 марта в Бешенковичском районе.

По предварительным данным, у фуры «Вольво» лопнуло колесо, грузовик вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем ВАЗ-2109.

От полученных повреждений водитель легковушки погиб.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сообщает Следственный комитета.

Фото Следственного комитета