Ночью будет до 7 градусов мороза
В четверг, 28 марта, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в ночные и утренние часы в некоторых регионах запада скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.
Ожидается переменная облачность. Особых осадков не прогнозируется (лишь ночью и утром на Брестчине и Гродненщине пройдут мокрый снег и дождь).
Ветер северо-западный умеренный.
Температура воздуха:
- минимальная ночью -1..-7°С (по юго-западу 0..+3°С);
- максимальная днем +4..+11°С.
Атмосферное давление будет расти.