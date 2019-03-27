Ночью будет до 7 градусов мороза

В четверг, 28 марта, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в ночные и утренние часы в некоторых регионах запада скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

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Ожидается переменная облачность. Особых осадков не прогнозируется (лишь ночью и утром на Брестчине и Гродненщине пройдут мокрый снег и дождь).

Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха:

минимальная ночью -1..-7°С (по юго-западу 0..+3°С);

максимальная днем +4..+11°С.

Атмосферное давление будет расти.