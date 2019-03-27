В Лиде шестилетний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму

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Шестилетний лидчанин был утром в понедельник был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. По предварительным данным регионального УСК, к повреждению привела личная неосторожность ребенка.

Фото Следственного комитета

Так, следователи установили, что мальчик получил травму поздним вечером 24 марта, находясь на спортивной площадке – он взобрался на трамплин для прыжков с велосипедом, не удержал равновесие и упал, ударившись головой о деревянное покрытие.

Представители СК провели осмотр площадки, но каких-либо нарушений в ее оборудовании не выявили. Отмечается, что она не предназначена для эксплуатации и использования юными велосипедистами.
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Тэги: детский травматизм велосипедист Город: Лида

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