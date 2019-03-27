Глава Нацбанка рассказал об отношении к криптовалютам

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Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур назвал себя главным противником криптовалют в Беларуси.

«Большего противника криптовалют, чем я, в стране не существует», —  заявил Павел Каллаур, выступая 27 марта на встрече с депутатами Палаты представителей.

Он подчеркнул, что с позиции Нацбанка единственным законным платежным средством в стране является белорусский рубль.

«Поэтому криптовалюты нами не приветствуются», —  сказал Каллаур.

В то же время, добавил он, Национальный банк считает перспективной технологию блокчейн, которая лежит в основе криптовалют.

«В банковской системе мы уже экспериментально отрабатываем технологию блокчейн, в частности для ведения децентрализованного реестра банковских гарантий», — отметил Каллаур.

Кроме того, сообщил он, сейчас в Администрации президента находится проект госрешения, который касается внедрения новых технологий в банковской сфере.

«Мы в этот документ внесли предложение, и все госорганы поддержали, чтобы в банковской системе могли заключаться смарт-контракты», —  сообщил Павел Каллаур.

Сюжет: Криптовалюта
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Тэги: Нацбанк криптовалюты курс биткоина Персона: Павел Каллаур

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