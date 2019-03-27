Глава Нацбанка рассказал об отношении к криптовалютам

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур назвал себя главным противником криптовалют в Беларуси.

«Большего противника криптовалют, чем я, в стране не существует», — заявил Павел Каллаур, выступая 27 марта на встрече с депутатами Палаты представителей.

Он подчеркнул, что с позиции Нацбанка единственным законным платежным средством в стране является белорусский рубль.

«Поэтому криптовалюты нами не приветствуются», — сказал Каллаур.

В то же время, добавил он, Национальный банк считает перспективной технологию блокчейн, которая лежит в основе криптовалют.

«В банковской системе мы уже экспериментально отрабатываем технологию блокчейн, в частности для ведения децентрализованного реестра банковских гарантий», — отметил Каллаур.

Кроме того, сообщил он, сейчас в Администрации президента находится проект госрешения, который касается внедрения новых технологий в банковской сфере.

«Мы в этот документ внесли предложение, и все госорганы поддержали, чтобы в банковской системе могли заключаться смарт-контракты», — сообщил Павел Каллаур.