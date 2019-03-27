Vulitsa Ezha-2019 пройдет 8 и 9 июня в Ботаническом саду

В этом году фестиваль уличной еды Vulitsa Ezha пройдет в формате городского пикника 8 и 9 июня в столичном Ботаническом саду.

«Когда-то мы могли только мечтать о том, чтобы на улицах появились вкуснейшие бургеры и фалафели — теперь они есть. Сейчас мы хотим сделать Vulitsa Ezha центром притяжения хорошего отдыха. И Ботанический сад — это идеальное место, чтобы провести там весь день», — говорят организаторы.

На фудкорте будет представлено более ста уникальных блюд от столичных гастропроектов и нишевых заведений с авторской кухней.

Из развлечений планируются выступления музыкальных групп и исполнителей на двух сценах, чиллаут-зоны с барами, маркет с локальной едой и дизайнерскими вещами, образовательный лекторий на тему городского сообщества, уличный кинотеатр, «МозгоБойня».

Для маленьких посетителей будет работать большая детская зона.

Стоимость билета — 10 рублей.

А фестивальный сезон Vulitsa Ezha откроется в Гродно — 25 и 26 мая любителей поесть и отдохнуть ждут на ЦСК «Неман».