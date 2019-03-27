Тарья Турунен привезет в Минск лучшие песни

14 мая в столичном Prime Hall выступит финская певица Тарья Турунен, которая вместе со своим коллективом исполнит лучшие композиции из сольной карьеры и, конечно же, порадует своих поклонников времен Nightwish.

Около десяти лет — с середины 90-х по середину 00-х — Тарья Турунен была голосом и лицом финской метал-группы Nightwish. Вместе они записали пять альбомов и объехали весь мир, но в 2005 году расстались.

После этого Тарья Турунен начала сольную карьеру, в рамках которой выпустила четыре студийных рок-альбома, два альбома зимних песен, классический альбом и три концертных диска. Каждый год она дает более 50 концертов.

Помимо лучших песен разных лет, в рамках концерта впервые в Минске прозвучат песни из студийного альбома The Shadow Self, который многие критики назвали самым тяжелым и самым сильным в ее дискографии.

Билеты уже поступиили в продажу: танцпол — 73 рубля, партер — от 78 до 103 рублей.