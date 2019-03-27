Ежегодно в Беларуси 10-13 человек умирает от менингококковой инфекции

Смертность от менингококковой инфекции в Беларуси за последние 10 лет снизилась вдвое, сообщил 27 марта на пресс-конференции в Минске профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Сергей Жаворонок.

Фото pixabay.com

По его словам, если раньше от молниеносного течения инфекции погибали 28-30 человек ежегодно, то сейчас в год регистрируется 10-13 летальных случаев.

«Такое молниеносное течение заболевания связано с определенными дефектами в иммунной системе», — пояснил он.

По данным Минздрава, показатель заболеваемости в стране составляет менее одного случая на 100 тыс. населения. Наибольшую заболеваемость регистрировали в 2000 году — 3,7 случая на 100 тыс. населения, наименьшую — в 2018-м (0,6 случая).

В основном инфекции подвержены дети до пяти лет, отметил Жаворонок. «Человек погибает не от самого менингита, а чаще от такого грозного синдрома, как кровоизлияние в надпочечники. Их нельзя пересадить. Поэтому действовать нужно быстро. Если появились симптомы — сильная головная боль, температура и особенно сыпь, которая начинает нарастать, чаще на нижних конечностях, ягодицах, нужно обращаться за медпомощью», — сказал профессор.

Он отметил, что инфекционисты не могут сделать точный прогноз, будет ли в Беларуси в ближайшее время подъем заболеваемости менингококковой инфекцией. Что касается обещанной Минздравом закупки ирландской вакцины «Труменба» от менингококка серогруппы В, Жаворонок сообщил: «С вакциной против менингококка серогруппы В у нас есть сложности. Работают над этим. И идут разработки такой вакцины в стране».

Он также подтвердил, что у скоропостижно скончавшегося 16 февраля в Гомельской областной детской клинической больнице двухлетнего мальчика была диагностирована менингококковая инфекция.

В мире летальность от менингококковой инфекции составляет 5% случаев, то есть у каждого двадцатого заболевшего. В Беларуси эта цифра значительно меньше, подчеркнул Жаворонок.

Также он сообщил, что в стране продолжается распространение кори. Сколько случаев заболевания зарегистрировано на сегодняшний момент, Жаворонок затруднился ответить.

С 20 февраля 2018 года, когда в Беларуси были выявлены первые заболевшие, в стране зарегистрировано 254 случая кори. За первые два месяца 2019 года один новый случай заболевания кори зафиксирован в Могилевской области. За весь прошлый год в этом регионе было зафиксировано восемь случаев.