Стало известно, как власти будут продавать сельхозорганизации

/ Экономика
Просмотров: 455

Правительство утвердило порядок продажи на аукционе акций сельскохозяйственных организаций, находящихся в республиканской собственности, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Кадр из репортажа телеканала ОНТ

Постановление Совмина от 18 марта № 167 принято в соответствии с указом от 2 октября № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций».

Организатором торгов будет выступать Государственный комитет по имуществу. Участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели на основании их заявления и других необходимых документов.


«Ты посмотри на эту скотину!» Почему из «Купаловского» не вышла конфетка

Продажа имущественного комплекса, акций (доли в уставном фонде) на торгах осуществляется по решению президента. Средства от продажи имущественного комплекса, акций, согласно постановлению, направляются в республиканский бюджет.

Информация об объявленных торгах и объекте реализации не менее чем за 30 дней до дня проведения торгов размещается на сайте ГКИ. Для участия в торгах организатору торгов в срок, установленный в извещении о проведении торгов, представляется заявление на участие в аукционе.

Также положением определен порядок проведения аукциона, расчетов с участниками торгов и заключения договора купли-продажи объекта реализации.

Кроме того, постановление содержит положение о сдаче в аренду, в том числе с правом последующего выкупа, сельхозпредприятий, положение о передаче в доверительное управление принадлежащих государству акций и ряд других приложений.

Лукашенко после посещения коровника на Могилевщине: это — Освенцим!

Документ вступает в силу после официального опубликования.

Указ президента № 399, в развитие которого принято решение правительства, предусматривает, что в отношении неплатежеспособных сельхозорганизаций исключается проведение судебной процедуры банкротства. Председатели райисполкомов наделяются полномочиями на осуществление финансового оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций в досудебном порядке.

Закрепляется право работников (за исключением руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) на сохранение трудовых отношений в сельхозорганизации, передаваемой в аренду или доверительное управление, на условиях, предусмотренных трудовыми договорами.

Предусмотрено увеличение уставного фонда хозяйственного общества в пределах суммы образовавшейся задолженности с передачей акций (долей в уставном фонде) в собственность кредитора; заключение мирового соглашения с кредиторами об изменении порядка исполнения обязательств; предоставление отсрочки по обязательствам, не рассмотренным в рамках заключения мирового соглашения, на три года и рассрочки на пять лет. При этом процентная ставка по кредитам может быть снижена до 1,5% годовых.

Лукашенко рассказал о своих экспериментах

Указ содержит нормы об эмиссии областными и районными исполкомами ценных бумаг для перевода задолженности на местные органы власти или их передачи в ОАО «Агентство по управлению активами» по решению главы государства; передачи участниками хозяйственного общества акций в собственность кредитора, полное либо частичное освобождение от имущественной обязанности по погашению задолженности.

На все сельскохозяйственные организации, находящиеся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) или попадающие под эту процедуру, распространяются инструменты антикризисного управления. В их числе конвертация требований кредиторов в акции дополнительного выпуска; внесение вкладов участниками и третьими лицами в уставный фонд сельскохозяйственной организации.

Предполагается передача имущественного комплекса предприятия в аренду без его государственной регистрации и правоудостоверяющих документов на объекты недвижимого имущества; предоставление покупателям капитальных строений земельных участков, на которых расположены данные строения, без проведения аукционов; безвозмездная передача акций (долей в уставном фонде) в собственность руководителя в количестве не более 25% плюс одна акция (доля в размере не более 25,01% уставного фонда) сельскохозяйственной организации по итогам реализации бизнес-плана по решению главы государства.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: приватизация сельское хозяйство

Другие материалы на эту тему:

«Ты посмотри на эту скотину!» Почему из «Купаловского» не вышла конфетка

«Ты посмотри на эту скотину!» Почему из «Купаловского» не вышла конфетка

Государство продает символ проваленной модернизации. Желающих купить нет

Государство продает символ проваленной модернизации. Желающих купить нет

Будут ли в 2019 году приватизировать госсобственность?

Будут ли в 2019 году приватизировать госсобственность?

Устроит ли Лукашенко революцию на селе?

Устроит ли Лукашенко революцию на селе?