Стало известно, как власти будут продавать сельхозорганизации

Правительство утвердило порядок продажи на аукционе акций сельскохозяйственных организаций, находящихся в республиканской собственности, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Кадр из репортажа телеканала ОНТ

Постановление Совмина от 18 марта № 167 принято в соответствии с указом от 2 октября № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций».

Организатором торгов будет выступать Государственный комитет по имуществу. Участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели на основании их заявления и других необходимых документов.

Продажа имущественного комплекса, акций (доли в уставном фонде) на торгах осуществляется по решению президента. Средства от продажи имущественного комплекса, акций, согласно постановлению, направляются в республиканский бюджет.

Информация об объявленных торгах и объекте реализации не менее чем за 30 дней до дня проведения торгов размещается на сайте ГКИ. Для участия в торгах организатору торгов в срок, установленный в извещении о проведении торгов, представляется заявление на участие в аукционе.

Также положением определен порядок проведения аукциона, расчетов с участниками торгов и заключения договора купли-продажи объекта реализации.

Кроме того, постановление содержит положение о сдаче в аренду, в том числе с правом последующего выкупа, сельхозпредприятий, положение о передаче в доверительное управление принадлежащих государству акций и ряд других приложений.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

Указ президента № 399, в развитие которого принято решение правительства, предусматривает, что в отношении неплатежеспособных сельхозорганизаций исключается проведение судебной процедуры банкротства. Председатели райисполкомов наделяются полномочиями на осуществление финансового оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций в досудебном порядке.

Закрепляется право работников (за исключением руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) на сохранение трудовых отношений в сельхозорганизации, передаваемой в аренду или доверительное управление, на условиях, предусмотренных трудовыми договорами.

Предусмотрено увеличение уставного фонда хозяйственного общества в пределах суммы образовавшейся задолженности с передачей акций (долей в уставном фонде) в собственность кредитора; заключение мирового соглашения с кредиторами об изменении порядка исполнения обязательств; предоставление отсрочки по обязательствам, не рассмотренным в рамках заключения мирового соглашения, на три года и рассрочки на пять лет. При этом процентная ставка по кредитам может быть снижена до 1,5% годовых.

Указ содержит нормы об эмиссии областными и районными исполкомами ценных бумаг для перевода задолженности на местные органы власти или их передачи в ОАО «Агентство по управлению активами» по решению главы государства; передачи участниками хозяйственного общества акций в собственность кредитора, полное либо частичное освобождение от имущественной обязанности по погашению задолженности.

На все сельскохозяйственные организации, находящиеся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) или попадающие под эту процедуру, распространяются инструменты антикризисного управления. В их числе конвертация требований кредиторов в акции дополнительного выпуска; внесение вкладов участниками и третьими лицами в уставный фонд сельскохозяйственной организации.

Предполагается передача имущественного комплекса предприятия в аренду без его государственной регистрации и правоудостоверяющих документов на объекты недвижимого имущества; предоставление покупателям капитальных строений земельных участков, на которых расположены данные строения, без проведения аукционов; безвозмездная передача акций (долей в уставном фонде) в собственность руководителя в количестве не более 25% плюс одна акция (доля в размере не более 25,01% уставного фонда) сельскохозяйственной организации по итогам реализации бизнес-плана по решению главы государства.