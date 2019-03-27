Задержанный анархист Дмитрий Полиенко объявил голодовку

Анархист Дмитрий Полиенко, который был задержан 20 марта и находится в изоляторе временного содержания, 24 марта объявил голодовку. Как сообщила БелаПАН его подруга Анастасия Гусева, эту информацию она получила от адвоката, которая посещала Полиенко.

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По словам Гусевой, причиной голодовки стало неоказание Полиенко медицинской помощи, а также отсутствие возможности писать письма друзьям и жалобы по своему делу.

«У Димы проблемы со здоровьем — у него дерматит, астма. У него начался отит, так как в день, когда его задержали, он долго находился на улице. У него большие проблемы со здоровьем, но никакой медицинской помощи ему не оказывают. Ему нужна специальная мазь, но с передачей у нас лекарства не приняли, — сказала Гусева. — Я также передавала ему листы бумаги, конверты и ручки, чтобы он мог писать письма, но сказали, что ручки в камеру не принимают и будут ему выдавать только по требованию. Но Дмитрий говорит, что ручки ему не дают, поэтому он не имеет возможности писать жалобы или отвечать на письма».

Гусева также отметила, что Полиенко не передают письма. «До него дошло только одно письмо — мое. Оно было пронумеровано № 2, больше никаких писем, хотя писали много, не доходило, — сказала она. — Он объявил голодовку и требует медицинской помощи, свободы переписки и чтобы ее не блокировали».

В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила БелаПАН, что Полиенко остается в статусе подозреваемого.

«По нашим данным голодовку не объявлял. Расследование продолжается», — сказала представитель СК.

Полиенко подозревается в совершении особо злостного хулиганства. Дело по факту совершения преступления согласно ч. 3 ст. 339 УК возбуждено отделом СК по Московскому району Минска.

«По данным следствия, 13 марта около 20 часов на лестничной площадке одного из домов по улице Гурского в Минске неустановленное лицо в ответ на замечание мужчины о курении в подъезде распылило ему в лицо газ из газового баллончика, — сообщила Юлия Гончарова ранее . — Сотрудниками милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления 20 марта был задержан Дмитрий Полиенко. Он допрошен, по месту его жительства проведен обыск. В настоящее время с задержанным проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается».