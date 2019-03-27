Житель Могилева переписывал данные банковских карт своих коллег, чтобы оплачивать ставки на спорт

28 фактов хищений денежных средств с чужих банковских карт на общую сумму более 800 рублей предъявлено 24-летнему жителю Могилева.

По данным следствия, молодой человек в гардеробе предприятия отыскивал в карманах одежды своих коллег банковские платежные карты и переписывал или фотографировал их реквизиты.

Используя эти данные, могилевчанин оплачивал товары и услуги в интернет-магазинах, а также делал ставки в букмекерской конторе.

Подтверждено 28 фактов хищений более чем на 800 рублей. Еще несколько транзакций были отклонены банком, в противном случае ущерб составил бы более 1400 рублей.