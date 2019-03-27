В Минске «Ниссан» снес столб, который травмировал пенсионера

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 71-летний мужчина, произошло накануне на улице Стариновской.

Фото ГАИ

По информации Госавтоинспекции, вечером 18-летняя водитель «Ниссана» при выполнении маневра не пропустила двигавшийся попутно «Сааб», что привело к аварии.

Из-за столкновения «Ниссан» выбросило за пределы проезжей части, где он снес осветительную мачту.

Столб не выдержал удара и упал, задев попутно проходившего рядом пенсионера, который с травмами был доставлен в больницу.
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Тэги: ДТП Город: Минск

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