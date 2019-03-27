Склады в промышленности продолжат трещать по швам, — эксперт

Для снижения складских запасов в белорусской промышленности нет объективных причин. Такое мнение высказал член Совета по развитию предпринимательства при президенте, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя БелаПАН последние данные Белстата.

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За февраль 2019 года запасы готовой продукции на складах предприятий белорусской промышленности выросли на 2,7 млн рублей и на 1 марта составили 4 млрд 808,9 млн рублей. Запасы растут шестой месяц подряд. Наиболее высокий их уровень в феврале 2019 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,4 раза превысил среднемесячный объем производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 2 раза), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 1,9 раза), а также машин и оборудования (в 1,6 раза).

Романчук напомнил, что когда-то складские запасы были в эквиваленте равны 1,5 млрд долларов и тогда это считалось критичным. Теперь запасы составляют 2,4 млрд долларов и продолжают расти.

«Никаких подвижек, чтобы их как-то уменьшить, нет. Причина в том, что предприятия и курирующие их исполкомы и ведомства имеют четкие ориентиры на валовые показатели. И они важнее денег, прибыли, забитых складов. Хотя Лукашенко недавно в Барановичах заявил, что деньги важнее, чем валовые показатели, но система мотивации, которая вытекает из принятых документов, госплановская — сделать план, сделать вал, план пятилетки никто не отменял», — заметил эксперт.

«Поэтому неизбежны складские запасы как следствие плохой маркетинговой и сбытовой политики. Предприятия производят товары, которые не пользуются спросом. Если ничего не менять в структуре собственности, то количество омертвленного капитала и складских запасов будет только увеличиваться», — считает эксперт.

Комментируя финансовое состояние предприятий по итогам января, он заметил, что резкое снижение убытков убыточных предприятий и выход из убытков в январе прошлого года на прибыль в январе нынешнего скорее всего связаны с высокими прибылями нефтеперерабатывающей и горнодобывающей промышленности.

«Они лучше сработали, не списывали курсовые разницы и издержки, поэтому по всей экономике получили такую прибыль. Хотя количество убыточных предприятий почти не изменилось, рентабельность — одна и та же. Никаких показателей, которые говорили бы об улучшении работы промышленности и других секторов, нет», — сказал директор центра.

При этом он заметил, что в январе произошло снижение показателей во внешней торговле, инвестиций в основной капитал, минимальный рост ВВП. «Все это говорит о том, что мы попали в стагнационную ловушку», — считает экономист.

По его мнению, «система «госплана» продолжит генерировать еще больше долгов, неплатежей, складских запасов, выведение из полноценного оборота коммерческого капитала».

«Необходимо внедрение экономической демократии, проведение полноценной приватизации, допуск белорусского и иностранного капитала с четкими гарантиями прав собственности. И никакого навязывания на малый и средний бизнес убыточных предприятий», — подчеркнул Романчук.

«Навязывание частным предприятиям холдингов показывает свою несостоятельность. Большой белорусский бизнес уже думает, как ему развернуться на других рынках, в том числе российском. Все больше в их представителях белорусские чиновники видят дойных коров. Это в корне неправильно», — подытожил экономист.