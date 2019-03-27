Румас получил почетную должность

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Премьер-министр Сергей Румас стал почетным председателем Белорусской федерации футбола. Решение единогласно приняла 27 марта отчетно-выборная конференция БФФ.

В 2011-2019 годах Румас возглавлял федерацию, отработав два срока.


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Как заявил на конференции член исполкома БФФ Сергей Сафарьян, за время нахождения Сергея Румаса на посту председателя БФФ инфраструктура белорусского футбола «увеличилась в два раза», а многие клубы обязаны ему за финансовую поддержку.

Новым руководителем федерации стал 61-летний депутат Палаты представителей полковник Владимир Базанов.

Его первым заместителем избран Юрий Вергейчик (занимал должность генерального секретаря), заместителями — Михаил Вергеенко (председатель федерации футбола Минска) и Михаил Ботников (помощник Вергейчика).
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Тэги: БФФ Персона: Сергей Румас Сергей Сафарьян Владимир Базанов Юрий Вергейчик Михаил Вергеенко Михаил Ботников

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