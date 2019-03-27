В Нюрнберге 9-летний мальчик спас младшую сестру из загоревшегося «БМВ»

Девятилетний ребенок, судя по всему, спас в Нюрнберге жизнь своей младшей сестре.

Как сообщается, мать поехала утром вместе со своими тремя детьми в детский сад. Она припарковала «БМВ» и повела одного и сыновей в детсад. Двое других – брат и сестра – остались в машине.

В какой-то момент мальчик заметил густой дым. Он быстро вышел из машины и увидел, что загорелась одна из задних шин. Ребенок среагировал очень быстро, вывив сестру из машины. Через несколько минут мама вернулась.