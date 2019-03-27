В Нюрнберге 9-летний мальчик спас младшую сестру из загоревшегося «БМВ»

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Девятилетний ребенок, судя по всему, спас в Нюрнберге жизнь своей младшей сестре.

Как сообщается, мать поехала утром вместе со своими тремя детьми в детский сад. Она припарковала «БМВ» и повела одного и сыновей в детсад. Двое других – брат и сестра – остались в машине.

В какой-то момент мальчик заметил густой дым. Он быстро вышел из машины и увидел, что загорелась одна из задних шин. Ребенок среагировал очень быстро, вывив сестру из машины. Через несколько минут мама вернулась.

Прибывшая нюрнбергская пожарная команда попыталась потушить пламя. Однако машина сгорела полностью, пишет rusverlag.de.

 
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Тэги: Германия дети сгорел автомобиль Город: Нюрнберг

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