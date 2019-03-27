Лукашенко уволил вице-премьера Русого и министра Зайца

Еще две громкие отставки состоялись после поездки Александра Лукашенко в Могилевскую область, где в ходе посещения ООО «Купаловское» он обрушился с критикой на начальников самого разного уровня.

Фото пресс-службы президента

Вчера глава государства публично отправил в отставку глав Могилевской области и Шкловского района Владимира Доманевского и Василия Витюнова.

И вот сегодня новые громкие увольнения. По информации пресс-службы президента, своих портфелей лишились вице-премьер правительства Михаил Русый и министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.



