Лукашенко уволил вице-премьера Русого и министра Зайца

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Еще две громкие отставки состоялись после поездки Александра Лукашенко в Могилевскую область, где в ходе посещения ООО «Купаловское» он обрушился с критикой на начальников самого разного уровня.

Фото пресс-службы президента

Вчера глава государства публично отправил в отставку глав Могилевской области и Шкловского района Владимира Доманевского и Василия Витюнова. 

И вот сегодня новые громкие увольнения. По информации пресс-службы президента, своих портфелей лишились вице-премьер правительства Михаил Русый и министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. 

 
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Тэги: кадровая политика Персона: Александр Лукашенко Михаил Русый Леонид Заяц

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