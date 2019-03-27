На Брянщине раздавили большую партию контрабандных яблок из Беларуси

По решению Россельхознадзора, на новозыбковском полигоне «Ратово» (Брянская область) были утилизированы яблоки, которые перевозились из Беларуси.

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Как сообщили в ведомстве, две партии общим весом 11,6 тонны яблок были задержаны 25 марта в Злынковском районе – фуры, которые перевозили фрукты ехали в обход официального фитосанитарного контрольного поста ППУ «Красный Камень».

Водители не смогли предоставить необходимые документы, которые подтвердили бы страну происхождения продукции.

Вся изъятая продукция была раздавлена на полигоне.