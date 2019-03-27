В Минфине предлагают активизировать продажи акций госпредприятий

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Департамент по ценным бумагам Министерства финансов считает необходимым в 2019 году сосредоточить усилия на рынке акций, «уровень развития которого представляется совершенно недостаточным», говорится в представленном 27 марта отчете о работе департамента.

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«Предлагается активизировать продажи на бирже госпакетов акций предприятий, где доля государства не превышает 50%, а также снижение доли государства в открытых акционерных обществах, как правило, до размера не более 75%», — отмечается в отчете.

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Как указывает департамент по ценным бумагам, фактором, замедляющим развитие рынка акций, является действие преимущественного права исполкомов на покупку акций хозяйственных обществ. «Данный механизм снижает интерес к акциям со стороны инвесторов, носит отрицательный имиджевый характер. Предлагается его отменить»,— указано в документе.

«Цель состоит в наполнении рынка достаточным количеством данного вида инвестиционного товара, трансформации акций в привлекательный для инвесторов, обращающийся, цивилизованный элемент финансового рынка, выполняющий свои экономические функции», — поясняют в департаменте.

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В числе направлений работы департамент по ценным бумагам в 2019 году также запланировал установление порядка эмиссии и обращения облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, внедрение в практику рынка ценных бумаг данного нового инфраструктурного института.

«Облигации для квалифицированных инвесторов расширят номенклатуру долговых финансовых инструментов, будут эмитироваться по упрощенной процедуре и регистрироваться РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг». Это создаст условия для привлечения инвестиций растущими компаниями», — отмечают в департаменте.

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Планируется также реализовать возможность эмиссии нового вида облигаций — с раздельным обращением номинала и купонов. Инвесторы смогут покупать и продавать отдельно от номинала купоны по облигациям, увеличивая спрос на финансовые инструменты в целом, стимулируя эмитентов к эмиссии долгосрочных облигаций.

В числе прочего предусматривается создание на бирже механизма прямого доступа к торгам по отдельным ценным бумагам различных категорий инвесторов, в том числе физических лиц, установление корреспондентских отношений с международными депозитариями в целях создания условий для прямого допуска иностранных инвесторов к операциям с ценными бумагами на внутреннем рынке.
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Тэги: Минфин приватизация акции госпредприятий

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