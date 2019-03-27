Суд вернул на доработку дело оппозиционерки Натальи Горячко-Басалыги, задержанной 24 марта

Суд Центрального района Минска 27 марта вернул на доработку административное дело в отношении активистки оппозиции Натальи Горячко-Басалыги.

«Вернули дело на доработку в Центральное РУВД по Наталье Горячко. «Освободить в зале суда». За что мучили трое суток?» — написал в «Фейсбуке» оппозиционный политик Вячеслав Сивчик, который находился в суде.

Наталья Горячко-Басалыга была задержана сотрудниками милиции без объяснения причин 24 марта около 13:40 на входе в Киевский сквер Минска, где проходил санкционированный властями митинг-концерт по случаю Дня Воли.

Сивчик также сообщил, что в суде не дают информации о том, когда будут судить еще одну активистку оппозиции — Алену Толстую. Она была задержана вечером 25 марта после того, как демонстративно прикрепила себя цепью к столбу на Октябрьской площади Минска. По данным правозащитников, Толстая продолжает находиться в ИВС на Окрестина, где в знак протеста объявила голодовку.