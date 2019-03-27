На научно-исследовательские работы выделят более 80 млн рублей

Правительство определило распорядителей средств республиканского централизованного инновационного фонда, направляемых на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в 2019 году, а также объемы этих средств в пределах расходов республиканского централизованного инновационного фонда.

Как сообщает пресс-служба Совмина, согласно постановлению правительства от 25 марта № 191 общая сумма средств инновационного фонда в 2019 году составит около 80,8 млн рублей.

В распоряжение Национальной академии наук поступит 39,7 млн рублей, Министерства промышленности — 15,8 млн, Минобороны — 12,7 млн, Минздрава — 3,4 млн, Госкомитета по стандартизации — 2,4 млн, Министерства экономики — 1,5 млн, Министерства архитектуры и строительства — 1,47 млн.

В прошлом году утвержденный объем инновационного фонда составлял более 95 млн рублей.