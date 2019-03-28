При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 членов экипажа

В результате крушения вертолета Ми-8, принадлежащего министерству обороны страны, погибли все 13 членов экипажа.

Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter. Он поручил начать расследование инцидента и пообещал, что семьям погибших будет оказана материальная помощь.

Как сообщает Министерство обороны страны, вертолет находился в составе звена из четырех боевых машин, которые следовали из Актау в Шымкент. В ведомстве отметили, что перелет проходил в темное время и в сложных метеорологических условиях.

Сообщение о катастрофе Ми-8 поступило вечером 27 марта.