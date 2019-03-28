Мигранты захватили танкер, который спас их в Средиземном море

Экипаж грузового корабля Elhiblu-1 спас у берегов Ливии группу из 108 человек, пытавшихся добраться через Средиземное море до берегов Европы.

После того как спасенные мигранты поняли, что экипаж судна намерен вернуть их в Ливию, они взяли управление корабля под свой контроль, направившись в сторону Мальты, сообщает The Guardian .

По словам министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, мигранты установили контроль над танкером и направили его на Мальту. Чиновник назвал это «первым случаем пиратства в открытом море, когда мигранты захватили» торговое судно. Он пообещал, что не позволит мигрантам сойти на сушу в Италии.

В Мальте уже заявили, что не разрешат судну пристать к берегу и в их стране.