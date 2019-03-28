YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

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По сообщению Telegram-канала «Жизнь Ютуб», новый 35-минутный выпуск возобновленного авторского проекта «Намедни» Леонид Парфенов разместил 18 марта на своем канале Parfenon. Он был посвящен событиям 1946 года и должен был стать первым в цикле «1946−1951».

Очередная серия программы «вДудь» вышла 20 марта. Героем стал бывший резидент Comedy Club и телеведущий Таир Мамедов, который поделился мнением о протестных митингах, рассказал об отношении к аннексии Крыма, своих фильмах, коллегах, съемках и русском менталитете.