Минские аттракционы начнут работу 24 апреля

Аттракционы в городских парках уже готовят к новому сезону.

Об этом сообщил начальник управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой» Андрей Жихарев, передает агентство «Минск-Новости» .

Все развлекательные сооружения и устройства, которые работали в парках в минувшем году, будут доступны и в текущем. Окончательного решения по ценам пока не принято, но не исключено, что они станут дороже.

Аттракционы находятся в четырех парках Минска: Горького, Челюскинцев, имени 900-летия Минска и имени 50-летия Великого Октября.