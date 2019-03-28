Минские аттракционы начнут работу 24 апреля

/ Общество
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Аттракционы в городских парках уже готовят к новому сезону.

Об этом сообщил начальник управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой» Андрей Жихарев, передает агентство «Минск-Новости».

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Все развлекательные сооружения и устройства, которые работали в парках в минувшем году, будут доступны и в текущем. Окончательного решения по ценам пока не принято, но не исключено, что они станут дороже.

Аттракционы находятся в четырех парках Минска: Горького, Челюскинцев, имени 900-летия Минска и имени 50-летия Великого Октября.
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Тэги: Минскзеленстрой аттракционы Персона: Андрей Жихарев Город: Минск

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